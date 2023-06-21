Чтобы выжить, миллиардерам в батискафе у «Титаника» нужно молчать Фото: REUTERS

Пилот и пассажиры пропавшего батискафа «Титан», который отправился 18 июня 2023 года в глубины Атлантического океана для туристического показа остова затонувшего «Титаника», могут сэкономить воздух, если не будут разговаривать. Такое мнение высказал эксперт по исследованию находящегося на дне океана лайнера Тим Малтин, в эфире телеканала CNN.

«Им нужно экономить кислород, для этого, например, надо не разговаривать. Возможно, тогда запаса кислорода хватит еще на сутки», - поделился мнением Малтин.

Такое мнение он высказал в ответ на вопрос о том, что нужно сделать экипажу батискафа для того, чтобы остаться в живых, или хотя бы увеличить шансы на спасение. Напомним, вечером 20 июня 2023 года (в 13:00 для восточного побережья США), американская береговая охрана оценивала оставшийся запас кислорода в батискафе в 40-41 час. Следовательно, запас кислорода истечёт 22 июня, в 03:00.

Ранее KP.RU сообщил о том, что режиссёр фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон позвонил российскому учёному Анатолию Сагалевичу, и выразил ему соболезнования. Режиссёр уже не верит в возможность спасения для «Титана», а пилотировал батискаф близкий друг Сагалевича, Пол Наржеоле.