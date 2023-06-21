Спикер ГУР Украины Юсов подтвердил атаки на штаб-квартиру ведомства в Киеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Андрей Юсов официально подтвердил, что штаб-квартира ведомства, расположенная в Киеве, неоднократно подвергалась ракетным ударам со стороны российских военных. Об этом он заявил в эфире телеканала «Киев».

«Главное, что мы должны знать: да, атаки были… Но работа Главного управления разведки не останавливалась ни на час», - заявил Юсов.

Напомним, что 29 мая 2023 года Минобороны России сообщило о массированной ракетной атаке по украинским аэродромам, центрам принятия решений, командным пунктам, радиолокационным постам и прочим стратегическим целям. Среди прочего, была информация и о том, что в результате атаки пострадал глава ГУР Украины Кирилл Буданов.

Ранее KP.RU сообщил о том, что обритый налысо и заметно побледневший Буданов, пропавший с радаров на три недели после удара ВС РФ по штаб-квартире ГУР, появился в эфире и заявил, что с ним всё в порядке.