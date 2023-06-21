Анкара не одобрит заявку Швеции в НАТО до выполнения обязательств перед Турцией Фото: REUTERS

Турция не станет одобрять заявку Швеции на вступление в НАТО до тех пор, пока Стокгольм не выполнит конкретные обязательства по борьбе с терроризмом. Об этом заявил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш в эфире местного телеканала TRT.

«Турция ожидает от Швеции конкретного выполнения обязательств меморандума. Принятие в Швеции антитеррористического закона мы воспринимаем положительно, однако необходимы конкретные шаги по его реализации, это справедливое требование Турции. В противном случае мы не одобрим заявку», - заявил Куртулмуш.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступал неделю назад с аналогичным заявлением. Глава государства указал на то, что в Швеции до сих пор проходят массовые демонстрации представителей Рабочей партии Курдистана, запрещённой в Турции и считающейся террористической организацией.