Аналитик Емельянов: авиабилеты будут дорожать до осени Фото: Иван ВИСЛОВ

В России отмечен рекордный рост цен на авиабилеты. В среднем в течение одного года средняя цена колеблется от 5 до 6,5 тысяч рублей на рейс в тысячу километров, но сейчас показатели доходят до 7 тыс. Это пиковые значения.

Те, кто покупают билеты за 2 недели до вылета, платят больше. А вот если приобретать документ за месяц, то цены не такие заоблачные.

То, что именно сейчас наблюдается рост цен на билеты по отношению к маю 2022 года, говорит о росте внутреннего туризма.

Когда авиация в 2022 году была почти без движения, билеты отдавали по себестоимости. Сейчас ситуация изменилась. Рынок возвращается к своему комфортному состоянию.

- Люди снова покупают билеты, и авиакомпании имеют возможность продавать их не только по ценам, которые были до 2022 года, но даже чуть дороже, с учетом инфляции, - говорит РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Он полагает, что до конца сезона будет зафиксировано рекордное подорожание. Но это коснется билетов с вылетом через пару дней. А вот к осени ситуация стабилизируется и цены пойдут вниз.

Условный билет до Сочи в летний сезон будет стоить 9,5 – чуть выше 10 тыс.рублей, а к осени вернется к значениям в 5-6 тыс.рублей.

Тем временем, с началом сезона отпусков кибермошенники стали все активнее использовать схемы обмана в сфере туризма. Они создают сайты-клоны и фейковые профили в социальных сетях и мессенджерах, на которые ведут фишинговые ссылки в присылаемых сообщениях, а также сети виртуальных турфирм, передает "Газета.Ru".

Так что планируя отпуск, стоит уделить внимание многим деталям. В том числе, проверке подлинности сайта, где приобретаются билеты.

В Роспотребнадзоре напоминают, что пассажиры имеют право сделать вынужденный возврат авиабилетов, в том числе и «невозвратных», и вернуть денежные средства, если авиаперевозчик отменил рейс. Клиенты авиакомпании могут не только потребовать обратно деньги за билеты, но и компенсировать им убытки и моральный вред, передает ФАН.

А туроператоров, организующих поездки по России, могут освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Тогда путешествия упадут в цене, передает Москва 24.