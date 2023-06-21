Сальдо заявил, что Днепр ниже Каховской ГЭС вошел в свои берега

Сальдо: Ниже Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега Фото: REUTERS

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что ниже Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега.

«Ниже Каховской ГЭС Днепр вошёл в свои берега, но постройкам причинён сильный ущерб», - написал Сальдо.

Глава региона подчеркнул, что, разрушив плотину, киевский режим нанёс Правобережью не меньший вред, чем Левобережью.

Сальдо уточнил, что на левом берегу начаты работы по очистке и санитарной обработке освободившейся от воды территории.

Как писал сайт KP.RU, 18 июня Владимир Сальдо сообщил о том, что активная фаза наводнения в регионе уже прошла.

Он отметил, что в Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, а в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. Вода ушла из 36% из 23 тысяч подтопленных домов.

По его данным, за прошедшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился - более чем на четыре метра.