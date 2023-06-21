Риелтор Апрелев заявил, что льготная ипотека неопасна для потребителя

Риелтор Апрелев заявил, что «накачанная» псевдольготами ипотека неопасна для потребителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ЦБ выразили обеспокоенность состоянием рынка ипотеки. Из-за псевдольгот она может стать опасной для потребителя. Такое заключение сделал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Это мнение перекликается с официальной позицией ЦБ, регулятор тоже выражает обеспокоенность из-за данной ситуации.

В настоящий момент с помощью регуляторных мер ЦБ ограничивает темпы выдачи жилищных кредитов. Одним из способов ужесточения стало решение увеличить минимальный первоначальный взнос.

Для потребителя ипотека с низкой ставкой только на руку, а вот для банка такие кредиты несут определенную угрозу. Причина в том, что банк выдает кредит по нерыночной цене.

- В случае отказа от платежей по кредиту со стороны приобретателя квартиры возникают высокие риски. Банк не сможет вернуть объем выданного ипотечного кредита, - объяснил Апрелев Lenta.Ru.

В итоге для банков появляется угроза возникновения так называемого пузыря.

В настоящий момент в ипотечных кредитах у банков почти 12 трлн рублей. И если произойдет обвал, то в России повторится история с ипотечным кризисом, который был в Америке в 2008 году.

В среднем по стране 59% квартир в новостройках можно приобрести по акции. По спецпредложениям продают 62% студий, 59% «однушек», 58% «двушек» и 56% «трешек», рассказали «Известиям» аналитики «Авито Недвижимости».

Спрос на приобретение жилья в ипотеку среди россиян в мае 2023 года побил исторический рекорд. Общая сумма оформленных ипотечных кредитов в предыдущем месяце составила 590 млрд рублей, передает ФАН.

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