Сальдо заявил об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра Фото: ТАСС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра.

«Нижнее течение Днепра находится в состоянии экологической катастрофы», - написал Сальдо.

Глава региона подчеркнул, что ликвидация последствия чрезвычайной ситуации проходит слаженно и эффективно.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Сальдо сообщил, что ниже Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега.

Он отметил, что Киев разрушением плотины также нанес не меньший вред правобережью Днепра.

Как заявил глава региона, на левом берегу начаты работы по очистке и санитарной обработке освободившейся от воды территории.

18 июня Сальдо сообщил, что активная фаза наводнения в регионе уже прошла.

Напомним, 6 июня после ночных обстрелов со стороны Украины плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась, что привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению в нескольких населенных пунктах недалеко от реки Днепр.