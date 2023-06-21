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НовостиПолитика21 июня 2023 20:58

Госдеп объяснил слова Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором

Ранее Байден охарактеризовал председателя КНР Си Цзиньпина как диктатора
Сергей ГАПЧУК
Госдеп объяснил слова Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором

Госдеп объяснил слова Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором

Фото: REUTERS

В госдепе США объяснили слова Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

«Не должно быть сюрпризом, что у нас есть различия и разногласия с КНР», - сообщил заместитель официального представителя ведомства Ведант Патель.

По словам Пателя, «президент верит, что дипломатия… является ответственным способом управлять напряженностью, прояснять недопонимания и избегать просчетов».

Как писал сайт KP.RU, 21 июня президент США Джо Байден во время встречи по сбору средств на свою предвыборную кампанию охарактеризовал председателя КНР Си Цзиньпина как диктатора.

Байден заявил, что диктаторы испытывают большое замешательство, когда оказываются не в курсе случившегося. Он не должен был попасть туда, куда попал.

Таким образом Джо Байден прокомментировал ситуацию со сбитым в феврале над территорией США китайским аэростатом.

При этом ранее после визита госсекретаря Блинкена в Китай Байден заявлял, что отношения США и КНР находятся на правильном пути и в них наблюдается определенный прогресс.