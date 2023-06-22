CNN: Обвиняемый в утечке секретных данных Пентагона, не признал себя виновным Фото: REUTERS

Обвиняемый в утечке секретных данных Пентагона Джек Тейшейра не признал себя виновным в суде, об этом сообщил телеканал CNN.

«Джек Тейшейра, военнослужащий национальной гвардии ВВС, обвиняемый в утечке секретных военных документов в социальные сети, в среду в суде штата Массачусетс не признал себя виновным по шести федеральным обвинениям», – говорится в сообщении.

Минюст США уточнил, что арестованный в апреле Тейшейра останется под стражей.

Как писал сайт KP.RU, 16 июня большое жюри присяжных суда в Бостоне выдвинуло обвинения по шести пунктам получения и передачи секретной информации военнослужащему Тейшейре.

Минюст США заявил, что по каждому из шести пунктов обвинения Тейшейре грозит до 10 лет тюремного заключения и до 250 тысяч долларов штрафа.

Напомним, 7 апреля Минобороны США начало расследование в отношении утечки секретных военных документов, опубликованных в соцсетях, по наращиванию украинских вооруженных сил перед запланированным наступлением.

Засекреченная информация дала представление об украинских воинских частях, оборудовании и обучении.