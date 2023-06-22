Путин разрешил компании «Бюрократ» выкупить акции «Джей энд Ти Банка» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин разрешил компании «Бюрократ» выкупить 127,03 млн обыкновенных акций J&T Banka и 70 тысяч привилегированных акций банка у J&T Finance Group, об этом свидетельствует распоряжение на официальном интернет-портале правовой информации.

«Разрешить совершение ООО «Бюрократ» сделок по приобретению 127,03 млн обыкновенных акций АО «Джей энд Ти банк» и 70 тысяч привилегированных акций указанного акционерного общества, принадлежащих «Дж&Т файнанс груп», - сказано в документе.

Как писал сайт KP.RU, 8 сентября 2022 года президент России Владимир Путин установил для лиц из недружественных стран особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью (ООО).

Согласно указу, сделки по продаже долей в российских компаниях могут осуществляться иностранцами из недружественных РФ стран исключительно «на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и при необходимости содержащих условия их исполнения».