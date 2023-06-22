Politico: Запад планирует обучать украинских летчиков пилотированию F-16 в Румынии Фото: REUTERS

Запад планирует обучать украинских военных летчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-16 в Румынии, об этом сообщила газета Politico.

По данным издания, созданная Западом группа, которая занимается координацией действий при поставках оружия Киеву, работает над составлением контракта, предусматривающего обучение украинских военных летчиков на территории Румынии.

Отмечалось, что вести эту подготовку ВСУ будет, вероятно, Lockheed Martin, одна из крупнейших корпораций американского военно-промышленного комплекса, которая производит самолеты F-16.

Как писал сайт KP.RU, в мае стало известно, что тема поставки Украине истребителей F-16, которая в конце прошлой недели из обсуждаемой перешла в стадию реализации.

Указывалось, что западные самолеты долетят до Украины очень не скоро. Politico сообщало, что на тот момент такие страны как Нидерланды, Бельгия, Дания, которые могли бы стать донорами самолетов для ВСУ, обязались только помочь в обучении украинских пилотов.

В феврале на слушаниях в американском конгрессе говорилось о технических проблемах возможных поставок на Украину F-16.Замминистра обороны США Каль отмечал, что минимальный срок подготовки украинских пилотов примерно 18 месяцев, не меньше времени понадобится, чтобы отправить сами самолеты.

«Не имеет смысла начинать обучать их (украинских летчиков) системе, которую они, возможно, никогда не получат», - заявил Каль.