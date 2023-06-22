Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких регионах Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Киеве, в центре, на востоке и на юге Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Согласно данным сервиса, сигнал тревоги звучит в Киеве и Киевской области, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Кроме того, тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Как писал сайт KP.RU, 15 июня по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее в этот же день воздушная тревога прозвучала в Киеве, а также Киевской, Винницкой, Полтавской, Волынской и Николаевской областях, а затем распространилась по остальным регионам и длилась два часа.

10 июня воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, об этом свидетельствовали данные онлайн-карты.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.