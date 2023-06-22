Посол РФ Келин: В случае атаки Киева на Крым, возможны любые ответные меры Фото: Юлия МАРКИНА

Посол России в Лондоне Андрей Келин не исключил никаких ответных мер в случае нанесения Киевом удара по Крыму.

«Министр Шойгу не сказал, какие у него планы, если – и мы говорим если - Украина собирается применить поставляемые Британией ракеты высокой дальности Storm Shadow по Крыму, а это часть России, так что все возможно», - заявил он в интервью телеканалу Sky News.

Дипломат отметил, что Украина должна принять во внимание последствия и возможные ответные действия со стороны России при нанесении ударов по Крыму.

По словам посла, проблемой является не сама Украина, а украинское правительство, занявшее жесткую антироссийскую позицию, что и является причиной конфликта.

«Изначально наблюдались отдельные нацистские тенденции в западных частях Украины, которые потом превратились в «официальную линию украинского правительства» при активной поддержке западных стран», - указал Келин.

Как писал сайт KP.RU, 27 мая посол Андрей Келин заявил, что продолжительность украинского конфликта будет зависеть от того, сколько еще усилий по его эскалации предпримут страны НАТО.

Он уточнил, что очередным шагом со стороны стран альянса по обострению ситуации стала передача Украине крылатых ракет Storm Shadow, а также возможные поставки самолетов F-16.

По словам Келина, при этом Россию не беспокоит то, что Киеву могут передать истребители, поскольку они лишь пополнят список уничтоженной в ходе конфликта украинской авиатехники.