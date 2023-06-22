Пушков: Фото Си Цзиньпина и Блинкена продемонстрировало «кто есть кто» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фотография со встречи председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена отчетливо продемонстрировала, «кто есть кто», об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

«Body language - язык тела. Сразу понятно, кто есть кто, очевидна разница в весовых категориях и кому от другого что-то нужно», - написал Пушков.

Как писал сайт KP.RU, ранее Пушков заявил, что США будут стараться сделать все возможное, чтобы затормозить ход глобальных событий, однако развернуть его им не удастся.

Сенатор подчеркнул, что США уже неспособны развернуть ход глобальных событий, но они будут стараться сделать все, чтобы его затормозить.

Напомним, 7 июня Пушков отметил, что сближение Ирана и Саудовской Аравии наносит удар по влиянию США на Ближнем Востоке.

Политик подчеркнул, что речь идет также об исключительно важном дипломатическом примирении шиитской и главной суннитской держав, которые долго открыто враждовали.