В Кривом Роге и Харькове прогремели взрывы Фото: REUTERS

В Харькове и Кривом Роге произошли взрывы, об этом сообщили украинские СМИ.

Как отмечалось, за несколько минут до взрывов в регионе была объявлена воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, ранее сигнал тревоги прозвучал в Киеве и Киевской области, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Кроме того, тревога была объявлена на подконтрольных Киеву частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Рано утром 21 июня несколько взрывов прогремело в Житомирской области Украины.

20 июня взрывы прогремели в Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях Украины. Кроме того, утром во Львове был поврежден объект критической инфраструктуры. На объекте возник пожар, люди не пострадали.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.