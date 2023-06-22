МВД Франции: 37 человек пострадали при взрыве в доме в центре Парижа
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По меньшей мере 37 человек пострадали в результате взрыва в пятом округе Парижа, об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
Дарманен отметил, что четверо пострадавших в тяжелом состоянии. Министр не исключил, что ночью под завалами будут обнаружены тела.
Властям не известны причины взрыва, добавил глава ведомства.
Как писал сайт KP.RU, 21 июня прогремел взрыв в пятом округе Парижа. После взрыва в пятом округе французской столицы в небо поднимался черный дым. По данным правоохранительных органов, обрушились фасады нескольких домов, загорелись несколько соседних зданий.
Сообщалось, что в районе происшествия чувствовался сильный запах газа.
По предварительной информации, пострадали четыре человека, они находятся в тяжелом состоянии. Причина взрыва была не известна.