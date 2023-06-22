НХЛ не включила ни одного россиянина в Зал славы в 2023 году Фото: REUTERS

В Зал хоккейной славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2023 году не включен ни один россиянин.

Отмечалось, что на вступление претендовали россияне Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный, однако в окончательном списке их не оказалось.

Издание уточнило, новыми членами зала станут Хенрик Лундквист, Том Баррассо, Кэролайн Уэллетт, Пьер Тарджон и Майк Вернон.

Как писал сайт KP.RU, 20 июня стало известно, что Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный претендуют на попадание в Зал хоккейной славы НХЛ в 2023 году.

Указывалось, что отборочная комиссия из 18 человек проведет голосование в среду, после чего в прямом эфире объявит результаты. Чтобы попасть в Зал славы надо набрать не менее 75 процентов голосов.

Остальными кандидатами стали Кори Кроуфорд, Хенрик Лундквист, Джастин Уильямс, Том Баррассо, Дженнифер Боттерилл, Род Бриндамор, Карин Бай-Дитц, Меган Дагган, Патрик Элиаш, Тео Флери, Кертис Джозеф, Реджи Лич, Крис Осгуд, Кэролайн Уэллетт, Дэвид Пойл, Джереми Реник, Кит Ткачук, Пьер Тержон, Майк Вернон, Хенрик Зеттерберг.