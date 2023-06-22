Посол РФ Антонов: США должны сами платить за восстановление Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США, затягивающие конфликт вокруг Украины, должны сами платить за восстановление этой страны, об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Администрация в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно США», - сказал Антонов.

По словам дипломата, «украинский конфликт - это следствие многолетних и целенаправленных усилий США по созданию очага напряженности у границ РФ, по превращению Украины в «антиРоссию».

Посол отметил, что сейчас США разжигают противостояние, «накачивают республику мощными вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы».

Как писал сайт KP.RU, в начале июня Анатолий Антонов заявил, что украинский терроризм будет получать дальнейшую поддержку от Вашингтона.

Дипломат подчеркнул, что вашингтонские покровители никогда не критикуют Киев. Все действия режима одобряются, а любые удары, от которых страдают россияне, поощряются.

Антонов назвал действия Вашингтона образцом «непродуманной», а также «ущербной» политики, которая уже повлекла «серьезные потрясения» во всем мире.