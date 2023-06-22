Командир «Перун»: При виде танков Т-90М противник зарывается в землю Фото: Иван МАКЕЕВ

Огневая мощь танков Т-90М, которые в ходе спецоперации поддерживают штурмовые подразделения, настолько велика, что вынуждает противника зарываться в землю, чтобы не попасть под его удар, об этом рассказал командир с позывным «Перун» в видеоролике от Минобороны РФ.

«Т-90М «Прорыв» - очень серьезная огневая мощь. По радиоперехватам не раз слышали, что когда выезжаем на работу, противник просто начинал куда-то в землю зарываться, чтобы мы его не увидели», - заявил военнослужащий.

Командир подчеркнул, что за счёт теплозащитного кожуха противник «плохо замечает» этот танк в свои тепловизионные прицелы.

Как писал сайт KP.RU, 13 июня на встрече с военкорами президент России Владимир Путин

назвал танк Т-90 - лучшим танком в мире.

«Он как на позицию выходит, всё, там никому делать нечего. Он дальше, точнее, и защищенность выше. Мне один командир рассказывал: танк наехал на фугас, подлетел и остался в рабочем состоянии. Вот сейчас точно можно сказать: Т-90 - лучший танк в мире», - отметил президент.

В марте Путин заявил, что Россия намерена произвести более 1,6 тысячи танков за год.