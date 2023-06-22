РИА Новости: Подпольщики Херсона помогли ВС России в ряде успешных операций Фото: Александр КОЦ

Подпольщики организации «Русский Херсон» помогли российским артиллеристам уничтожить место расположения ВСУ в Херсоне, склады боеприпасов и имущества, а также речной буксир, выполнявший задание украинских военных, об этом они сообщили РИА Новости.

«Организация «Русский Херсон» продолжает содействовать скорейшему освобождению города от нацистов Зеленского», - говорится в статье.

Подпольщики отметили, что благодаря их работе было отработано место расположения противника в ночь на 5 июня. Также были уничтожены склады боеприпасов и военного имущества вместе с личным составом ВСУ на Силикатном заводе.

«По нашим координатам и переданному нами видео был уничтожен украинский буксир, который выполнял поставленную военными задачу», - добавил собеседник.

Как писал сайт KP.RU, 17 июня стало известно, что с помощью данных от подпольщиков в Николаеве российские военные уничтожили за ночь более 80 единиц техники ВСУ.

Активист подчеркнул, что в ночь на 9 июня был уничтожен состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении состава предупредили из Николаева, его вели, его ждали, его уничтожили.

Собеседник уточнял, что теперь Киев перебрасывает машины через Одессу.