Российские мотострелки отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские мотострелки отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении, противник отступил, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«В этом же районе (Новоданиловки - прим.) мотострелковыми подразделениями группировки отражена атака противника, наступавшего силами до взвода. Понеся потери в живой силе и технике, противник отступил», - сказал офицер.

Он добавил, что огнем артиллерии поражен опорный пункт противника севернее Белогорья, нанесен удар по живой силе ВСУ в районе Пятихаток и Степового, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Новоданиловки.

Как писал сайт KP.RU, 21 июня Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России нанесли удары по подразделениям украинских войск, расположенным в районе Времевского выступа.

Как сообщили, российской оперативно-тактической и армейской авиацией в районе Времевского выступа были нанесены удары по подразделениям ВСУ, расположенным в районах Новодонецкого и Сторожевого ДНР, а также Левадного в Запорожской области.

В ведомстве уточнили, что в результате были уничтожены один танк, боевая машина пехоты, а также три боевые бронированные машины.