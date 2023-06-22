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НовостиВ мире22 июня 2023 2:53

Jerusalem Post: Зеленская заявила, что с мужем они живут раздельно

По ее словам, это связано с соображениями безопасности
Сергей ГАПЧУК
Jerusalem Post: Зеленская заявила, что с мужем они живут раздельно

Jerusalem Post: Зеленская заявила, что с мужем они живут раздельно

Фото: REUTERS

Елена Зеленская в интервью газете Jerusalem Post заявила, что живет раздельно с мужем по соображениям безопасности.

По признанию Зеленской, она ежедневно ходит в офис на работу, при этом с супругом они живут порознь.

Она добавила, что Зеленский в целях безопасности ночует в офисе, а она каждый день возвращается к детям.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 года Елена Зеленская была в Париже, где посетила чету Макронов в Елисейском дворце.

После этого, как отмечали европейские газеты, Зеленская устроила шопинг в магазинах Парижа на 40 тысяч долларов.

В Сети появилось фото самой дешевой вермишели в стильном пакете от "Луи Витон" с приколотым к нему листом бумаги с сообщением, что это "подарунок" от фонда Олены Зеленской.

Напомним, в ноябре 2022 года жена президента Украины Елена Зеленская заявила, что украинцы готовы жить и год, и два, и три без света и тепла, только ради того, чтобы вступить в ЕС.

При этом она сослалась на данные какого-то не афишируемого опроса, по итогам которого такую готовность высказали более 90% опрошенных. Кто проводил, где и когда, так и осталось тайной.