Старший прапорщик Иванов спас колонну от минометного обстрела ВСУ Фото: Александр КОЦ

Старший прапорщик Павел Иванов спас автоколонну с боеприпасами от минометного обстрела ВСУ на Запорожском направлении, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Благодаря грамотным и быстрым решениям старшего прапорщика Павла Иванова техника повреждений не получила, а личный состав остался жив и продолжил выполнение боевых задач», - заявил Чехов.

Офицер уточнил, что имеющий боевой опыт прапорщик быстро обнаружил в небе беспилотник противника, который вел корректировку огня по колонне. Огнем из стрелкового оружия дрон был сбит.

«Лишившись возможности корректировать огонь, противник прекратил обстрел», - добавил Чехов.

Как писал сайт KP.RU, ранее экипаж Су-34 нанес удар по сосредоточению живой силы и военной технике из состава интернационального легиона на Купянском направлении.

При попытке провести ротацию подразделений 32-й отдельной мехбригады ВСУ на передовых позициях в районе Берестового артиллерией был вскрыт и уничтожен американский БТР М113 с личным составом.

Российские мотострелки отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении, после чего противник отступил.