NBC: Высказывания Байдена в адрес Си Цзиньпина застали врасплох чиновников из США Фото: REUTERS

Высокопоставленные чиновники США оказались не готовы к тому, что президент Джо Байден скажет в адрес Си Цзиньпина. После того, как глава государства публично оскорбил китайского лидера, чиновники в частном порядке пытались разъяснить, что его слова «не отражают нового тезиса или смены официальной политики администрации».

Врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра после ЧП на Каховской ГЭС. Он отметил, однако, что, несмотря на все трудности, ликвидация последствий чрезвычайной ситуации проходит слаженно и эффективно.

Супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что живет отдельно от мужа. По ее словам, делается это из соображений безопасности, а не из-за личных разногласий. Зеленская ежедневно ходит в офис на работу, но с мужем они живут порознь. По ее словам, Зеленский в целях безопасности ночует в офисе.

Старший прапорщик Павел Иванов спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны ВСУ на Запорожском направлении. Отмечалось, что прапорщик быстро обнаружил в небе беспилотник противника, который вел корректировку огня по колонне.

Огневая мощь танков Т-90М, которые в ходе спецоперации поддерживают штурмовые подразделения, настолько велика, что вынуждает противника зарываться в землю, чтобы не попасть под его удар, рассказал командир с позывным «Перун». Кроме того, за счёт теплозащитного кожуха противник «плохо замечает» этот танк в свои тепловизионные прицелы.