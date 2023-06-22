«Синьхуа»: более 30 человек погибли в Китае от взрыва газового баллона в ресторане

«Синьхуа»: более 30 человек погибло в Китае от взрыва газового баллона в ресторане Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На северо-западе Китая в Нинся-Хуэйском автономном округе произошел взрыв газового баллона в ресторане, в результате чего погиб 31 человек. Об этом рассказали в агентстве «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

По имеющейся информации инцидент произошел 21 июня в 15:40 по местному времени в городском округе Иньчуань. Причиной взрыва правоохранительные органы называют утечку сжиженного нефтяного газа.

В результате инцидента также пострадали семь человек, один из которых находится в критическом состоянии. Все они госпитализированы и проходят необходимую усиленную терапию.

Ранее стало известно о гибели девяти человек в результате дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом и грузовиком в Дагестане. Помимо этого 16 человек получили травмы различной степени тяжести. Автобус следовал из Москвы в Хасавюрт.