Землетрясение магнитудой 4,6 произошло неподалеку от Севастополя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 59 километрах от Севастополя было зафиксировано землетрясение магнитудой в 4,6 балла. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Произошло это ранним утром 22 июня в 05:54 по московскому времени неподалеку от Севастополя и в 51 километре от Балаклавы на глубине около десяти километров.

В социальных сетях крымчане сообщили об ощущаемых толчках в Евпатории, Севастополе и на южном берегу Крыма. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее стало известно об ощутимом землетрясении на Камчатке магнитудой в 4,7. Некоторые из местных жителей ощутили подземные толчки, но они не вызвали повреждений, подобных прошлому землетрясению в регионе, которое произошло еще в апреле 2023 года.

Тогда были зафиксированы семибалльные толчки, от которых трескались стены некоторых зданий, а жители были сильно встревожены происходящим.