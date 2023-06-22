«Известия»: Роспотребнадзор запретит отключать горячую воду более чем на 14 дней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Роспотребнадзор намерен запретить региональным властям отключать горячую воду более чем на 14 дней. Сейчас разрабатываются соответствующие поправки в законе. Об этом рассказали «Известия» ссылаясь на соответствующий документ.

Также в публикации подчеркнули, что этот запрет будет касаться ежегодных отключений горячей воды в связи с профилактическим ремонтом. В качестве наказания за нарушения запрета компаниям может грозить приостановление деятельности на 90 дней.

На данный момент власти в регионах самостоятельно определяют продолжительность профилактических работ и ремонта инфраструктуры ЖКХ, а двухнедельный срок отключения горячей воды сейчас носит только рекомендательный характер.

Недавно стало известно, что власти Минска решили сократить сроки планового отключения горячей воды до десяти дней. Для этого в городе была сформирована дополнительная бригада аварийно-восстановительной службы.