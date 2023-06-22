Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2023 6:02

Главврач «Коммунарки» Проценко: появление COVID-19 — естественный процесс

Он добавил, что крупные пандемии случаются раз в 50 лет
Роман ПОЛОСИКОВ
Главврач «Коммунарки» Проценко: появление COVID-19 — естественный процесс

Главврач «Коммунарки» Проценко: появление COVID-19 — естественный процесс

Фото: Иван МАКЕЕВ

Появление COVID-19 — естественный процесс. Крупные пандемии в мире случаются раз в 50 лет, просто «нашему поколению не повезло». Такое заявление сделал главный врач «Коммунарки» Денис Проценко в интервью РБК.

— Это же не первая пандемия была. Они случаются раз в 50 лет, например, испанка на слуху. Когда обсуждают вирус естественный или вирус созданный, все-таки мне хочется, опираясь на то, что у нас было, верить, что это естественный процесс, — подчеркнул Проценко.

Также он добавил, что сейчас у пациентов с коронавирусом нет тяжелого протекания болезни, как это было в пандемию. При этом для врачей наибольший интерес представляют как раз последствия коронавирусной инфекции, поскольку они продолжают влиять на здоровье пациентов.

Напомним, что пятого мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения официально сообщила о завершении пандемии коронавируса. Режим ЧС международного значения также был прекращен.