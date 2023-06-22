Главврач «Коммунарки» Проценко: появление COVID-19 — естественный процесс Фото: Иван МАКЕЕВ

Появление COVID-19 — естественный процесс. Крупные пандемии в мире случаются раз в 50 лет, просто «нашему поколению не повезло». Такое заявление сделал главный врач «Коммунарки» Денис Проценко в интервью РБК.

— Это же не первая пандемия была. Они случаются раз в 50 лет, например, испанка на слуху. Когда обсуждают вирус естественный или вирус созданный, все-таки мне хочется, опираясь на то, что у нас было, верить, что это естественный процесс, — подчеркнул Проценко.

Также он добавил, что сейчас у пациентов с коронавирусом нет тяжелого протекания болезни, как это было в пандемию. При этом для врачей наибольший интерес представляют как раз последствия коронавирусной инфекции, поскольку они продолжают влиять на здоровье пациентов.

Напомним, что пятого мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения официально сообщила о завершении пандемии коронавируса. Режим ЧС международного значения также был прекращен.