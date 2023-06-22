Профессор Карсон: на пропавшем батискафе «Титан» уже мог закончиться кислород Фото: REUTERS

На борту пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан», скорее всего, уже закончился кислород или его уровень крайне низок. Таким мнением с Fox News поделился почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон.

«Мне неприятно это говорить, но, вполне вероятно, у них уже закончился кислород или его уровень крайне низок», - отметил ученый.

Он напомнил, что люди, которые находятся в подводном аппарате, испытывают большой стресс, и, как следствие, чаще дышат, что приводит к высокому потреблению кислорода. Однако, по мнению профессора, если экипаж сохраняет самообладание и много спит, то кислород расходуется медленнее.

Карсон также обеспокоен тем, что попытки найти батискаф по неопознанным шумам только отвлекают спасателей от обследования области, в которой, предположительно, находится подводный аппарат.

Напомним, подводный спускаемый аппарат, который используется для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера к затонувшему «Титаник», пропал в Атлантическом океане 19 июня. Сообщалось, что на борту батискафа находится британский миллиардер Хэмиш Хардинг.

Ранее Береговая охрана США сообщила, что кислород в батискафе «Титан» закончится днем 22 июня. Как считают ученые, единственный шанс на спасение экипажа появится, если подводный аппарат сам поднимется ближе к поверхности океана.