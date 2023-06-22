Сенатор Шейкин: за «слив» личных данных в России может грозить до 10 лет тюрьмы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Государственную думу Российской Федерации будет внесен законопроект, который предусматривает наказание за распространение личных данных в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Об этом рассказал в интервью РИА Новости зампред Совфеда по развитию цифровой экономики при палате Артем Шейкин.

Он подчеркнул, что сейчас депутаты активно разрабатывают этот проект, а внести его в Госдуму планируют до конца весенней сессии парламента, то есть до 30 июля 2023 года.

Шейкин заявил, что помимо этого за умышленное распространение личных данных предусмотрен штраф до 700 тысяч рублей. При «сливе» данных о россиянах за границу, штраф может достигать двух миллионов рублей, а лишение свободы за такое правонарушение может составить восемь лет.

Ранее стало известно об утечке данных с сайта Gloria Jeans, где хранилась информация о более чем трех миллионах пользователей. В компании незамедлительно принесли извинения и заявили о начале работы над дополнительными мерами защиты данных.