Россияне в среднем тратят на сувениры в поездке 5 тысяч рублей Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Россияне в среднем тратят на сувениры в путешествиях 5 тысяч рублей. 48,7% респондентов всегда выбирают что-то на память из поездки. А вот 8,6% не считают необходимым что-то привозить с собой. Так как магнитики и другие сувениры, по их мнению, только захламляют пространство дома.

Если покупки совершаются, то это небольшие приятные вещицы для себя и членов семьи. Друзьям привозят подарки чуть больше половины туристов (59,2%), а коллегам — 28,8%.

Если говорить о бюджете покупки, то 22,6% не считают денег, если вещи пришлась по душе. А 13,9% закладывают в бюджет на подарки от 5 до 10 тысяч. Только 5,2% готовы потратить на презенты свыше 10 тыс.

К наиболее популярным сувенирам относятся магниты, открытки, значки, украшения, сумки, кошельки, алкоголь, передает "Газета.ru".

Тем временем, Турция и Таиланд возглавили рейтинг самых "опасных" направлений для отдыха с детьми, передает Москва 24.

Для безопасных путешествий туристы должны быть вакцинированы от всех заболеваний, внесенных в национальный календарь прививок. Это дифтерия, столбняк, корь, краснуха, паротит, полиомиелит, гепатит В, рассказала «Известиям» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.