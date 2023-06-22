Сомнолог предупредил, что телефон в кровати ведет к тревожности и бессоннице Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-сомнолог Михаил Котенков предупредил о вреде смартфона, которые оказывается на ночь в кровати. Такая вредная привычка есть у многих, но стоит помнить, что гаджет наносит вред. Устройство может нарушить сон и сказаться негативно на психическом здоровье.

Бессонницей страдают от телефонов люди, которые перед сном спешат прочитать новости или пересмотреть все соцсети. Еще гаджет нарушает цикличность сна.

Так что под подушкой и рядом на кровати лучше тоже не оставлять устройство. Уместно расположить его на полу.

- Телефоны могут стать причиной тревожности и спровоцировать состояние возбуждения, что сделает сон поверхностным, - говорит интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-сомнолог Михаил Котенков.

Чтобы избежать негативных последствий, врач советует за час до сна перестать пользоваться гаджетами и мониторить социальные сети.

Лучше всего установить мораторий за два часа до сна, тогда эффект будет выше.