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НовостиЗдоровье22 июня 2023 7:12

Терапевт Асанов: ежедневные прогулки укрепляют легкие и предотвращают диабет

А вот если человек проходит менее 5 тысяч шагов, он ведет сидячий образ жизни
Елена АКИМОВА
Терапевт Асанов: ежедневные прогулки укрепляют легкие и предотвращают диабет

Терапевт Асанов: ежедневные прогулки укрепляют легкие и предотвращают диабет

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Давно известно, что малоподвижный образ жизни вредит здоровью человека. Нормой считается проходить 10 тысяч шагов в сутки.

Врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов подтверждает, что сидячий или лежачий образ жизни может спровоцировать риск атрофии мышц и потеки костной массы.

Для человека ходьба является универсальной формой движения. В ней отсутствуют перепады, как в беге и нет вредного воздействия на суставы.

Регулярные прогулки могут заменить многие виды физической активности и дать положительный эффект.

- Сердце станет выносливее, легкие, кости, мышцы укрепятся, улучшится работа мозга, а еще стабилизируется уровень сахара в крови, - говорит интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач.

10 тысяч шагов считаются той универсальной нормой, которая помогает организму оздоровиться. В зависимости от ширины шага это примерно 6-9 км.

А вот 5 тысяч шагов в день – это сидячий образ жизни. Чтобы контролировать свое состояние, врач рекомендовал установить шагомер и следить за пройденной дистанцией. Так можно избавиться от возможных проблем со здоровьем.