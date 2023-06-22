Путин: Россия готова активно участвовать в ликвидации вспышек опасных инфекций в мире

Владимир Путин заявил о готовности РФ помогать миру бороться с эпидемиями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России активно участвовать в ликвидации вспышек опасных инфекций во всем мире. Об этом российский президент сообщил в приветствии биологам, текст которого опубликован на официальном сайте Кремля.

Путин также отметил важность наращивания общих усилий в борьбе с эпидемиями.

“Хотел бы подтвердить, что российские специалисты готовы впредь принимать активное участие в ликвидации вспышек опасных инфекций в различных регионах мира”, - заявил Путин по случаю открытия четвертой Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

Путин также сообщил, что Россия последовательно выступает против разработки и распространению биологического и токсинного оружия.

“Исходим из того, что международное взаимодействие в этих целях должно осуществляться на равноправной основе, при непременном уважении суверенитета всех государств”, - заключил президент.

Напомним, как ранее сообщал KP.RU, пандемия коронавирусной инфекции в мире далека от завершения.Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала оценку потерям страны от пандемии.