Михаил Дегтярев: «Исправительные центры способствуют сокращению рецидивной преступности»

В ходе встречи в режиме ВКС, был представлен новый глава УФСИН по Хабаровскому краю. Фото: правительство Хабаровского края

В начале встречи губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и директора ФСИН генерал-полковника внутренней службы Аркадия Гостева всем присутствующим, включая руководителей органов исполнительной власти края и членов личного состава ведомства, был официально представлен новый начальник краевого управления. Должность занял полковник внутренней службы Игорь Видашев, находящийся на службе в УИС с 1991 года.

Глава региона отметил, что опыт новоиспеченного начальника пригодится в работе регионального управления.

- Совместная работа правительства Хабаровского края и регионального Управления ФСИН России помогает интегрировать в общество граждан, освобождающихся из исправительных учреждений и отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы. Желание работать и огромный профессиональный опыт Игоря Игоревича позволят вернуть граждан, преступивших закон, в обычную жизнь, - подчеркнул Михаил Дегтярев, глава региона.

Директор ФСИН России генерал-полковник внутренней службы в режиме ВКС также поддержал назначение Игоря Видашева, который дослужился до начальника, начиная инженером в исправительном учреждении.

- Имеющиеся жизненный и профессиональный опыт позволят Игорю Игоревичу успешно выполнять задачи, стоящие перед УФСИН России по Хабаровскому краю, - заверил Аркадий Гостев.

Среди тех самых задач, с которыми предстоит справляться, особо обозначили обеспечение надежной изоляции осужденных и лиц, содержащихся под стражей, с соответствующим соблюдением их законных прав и интересов, повышение качества воспитательной работы с лицами в местах лишения свободы, а также вопросы трудоустройства осужденных.

Губернатор доложил об успехах взаимодействия местных органов власти с УФСИН и в качестве примера привел развитие сети исправительных центров для отбывания наказания в виде принудительных работ.

- Осужденные могут помогать на стройках, в сельском хозяйстве и на промышленных предприятиях. Президент России подчеркивает, что осужденные смогут получать за свой труд заработную плату, что позволит им возмещать причиненный ущерб. Все это будет способствовать сокращению рецидивной преступности, профилактике при общей гуманизации и либерализации нашего законодательства, - заявил Михаил Дегтярев.

Сегодня более 160 осужденных трудятся в трех исправительных центрах края, а во второй половине года к открытию готовится еще один центр в Хабаровском районе, рассчитанный, минимум, на 100 человек. Вместе с этим, уже ведется работа над запуском пятого учреждения.