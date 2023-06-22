Plos One: во Франции обнаружили древнейшие гравюры неандертальцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре Франции в пещере Рош-Котар на стене были обнаружены самые древние из известных гравюр неандертальцев. Об этом рассказали ученые, слова которых передали в журнале PLOS ONE.

Исследователи выяснили, что найденные гравюры могли быть сделаны более чем 57 тысяч лет назад, что делает их самыми древними на сегодняшний день.

Подобная находка, по словам ученых, позволяет узнать больше о жизни одного из ближайших вымерших предков человека. Находка подтверждает, что поведение неандертальцев можно сравнить по сложности и разнообразию с доисторическими Home sapiens.

В журнале отметили, что несмотря на многочисленные примеры культуры неандертальцев, исследователи пока мало знают об их художественном и символическом самовыражении.

Ранее ученые выяснили, что за форму носа человека отвечает ген, который достался нам от неандертальцев. В исследовании участвовало шесть тысяч добровольцев. По итогу эксперты выяснили, что форма носа — результат естественного отбора.