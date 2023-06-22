Министр транспорта Лукашенко: Крымский мост работает в штатном режиме

Крымский мост работает в штатном режиме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал о движении транспорта после удара по Чонгарскому мосту. Он подчеркнул, что Крымский мост работает в штатном режиме.

«В настоящее время движение легкового транспорта и автобусов через Крымский мост осуществляется в штатном режиме», - сообщил Лукашенко.

По его словам, также функционируют как железнодорожная, так и автомобильная части паромной переправы.

«Пункты пропуска в Армянске с учетом переориентации транспортных потоков функционируют в штатном режиме», - добавил глава регионального Минтранса.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по мостам на административной границе между Крымом и Херсонской областью неподалеку от Чонгара. По предварительным данным, атака была совершена с помощью британских ракет Storm Shadow.

Позже удар по Чонгарскому мосту подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. В свою очередь, советник главы региона Олег Крючков заявил, что удар ВСУ по Чонгарскому мосту не может кардинально нарушить транспортную логистику коридора в Крым.