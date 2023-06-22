Число погибших после подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 46 Фото: администрация Новой Каховки

В Херсонской области число погибших после подрыва Каховской ГЭС выросло до 46 человек. Также 122 пострадавших находятся на лечении в медучреждениях Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы с переохлаждением и другими травмами. Теперь они находятся по постоянным наблюдением врачей.

Ранее стало известно, что половина подтопленных зданий в Херсонской области освобождены от воды. Уже 310 жителей региона смогли вернуться в свои дома.

Также представитель правительства региона Андрей Алексеенко сообщал, что Новая Каховка постепенно оправляется от последствий наводнения, однако число погибших на 21 июня 2023 года выросло до 41 человека.

Более 3,5 тысячи жителей региона уже привились от опасных инфекций, а в Алешкинском округе уже почти везде сошла вода.