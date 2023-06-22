Администрация Мелитополя сообщила о звуках взрывов в городе Фото: REUTERS

В Мелитополе Запорожской области в четверг, 22 июня, были слышны звуки взрывов. Сработала система противовоздушной обороны. Об этом проинформировала администрация города.

«В Мелитополе прозвучали звуки взрывов. Сработала система ПВО», - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации города.

Подробности произошедшего уточняются, отметили власти.

О взрывах в Мелитополе также рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил успешную работу системы противовоздушной обороны.

Ранее Рогов сообщал о взрыве в Мелитополе, который, по его данным, произошел 4 июня.

В мае из-за взрыва в городе несколько районов остались без электроснабжения.