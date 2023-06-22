ЕК: Евросоюз юридически готовит использование активов РФ для восстановления Украины

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз занимается подготовкой юридической базы для использования замороженных активов России с целью передачи их на восстановление Украины. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Усрула фон дер Ляйен в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

"Юридически это не простое дело. Оно очень сложное, над ним усиленно работают наши специалисты", - сказала немецкий политик, добавив, что юридическое предложение будет сделано "до летнего перерыва".

Глава ЕК отметила, что бюджет ЕС не был подготовлен к таким крупным потрясениям, как пандемия коронавируса и начало украинского конфликта. На вопрос о предложении выделить Киеву 50 миллиардов евро Усрула фон дер Ляйен напомнила, что офис Зеленского уже получил 30 мдрд. Теперь предложение Евросоюза Украине "на треть состоит из дотаций и на две трети из кредитов".

Отметим, ранее власти ЕС пришли к выводу о том, что по закону изъять все замороженные российские активы просто невозможно. Юристы Еврокомиссии, в свою очередь, считают необходимым вернуть России все ее активы сразу после украинского конфликта.