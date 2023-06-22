Экс-начальник антикоррупционного главка МВД Сугробов вышел из колонии по УДО

Осужденный за взятку Сугробов досрочно вышел на свободу Фото: ТАСС

Осужденный за взяточничество экс-начальник Главного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Денис Сугробов досрочно вышел на свободу из рязанской колонии.

Сугробова освободили сегодня в четверг, 22 июня 2023 года, из исправительной колонии №3 в Скопине в Рязанской области, передает РИА Новости с места событий.

Экс-генерала МВД вышел на свободу, предположительно, рано утром в четверг. Возле колонии скопилась большая толпа журналистов. Им не удалось застать Сугробова, однако с территории колонии в то время выехали две тонированные машины.

Напомним, 6 июня Скопинский районный суд частично удовлетворил ходатайство бывшего генерала на освобождение по УДО. От основного наказания его освободили, но оставили дополнительное.

Сайт KP.RU писал о том, что уголовное дело в отношении Сугробова и его подельников было заведено в 2014 году по статье о превышении должностных полномочий и взяточничестве в стенах родного ведомства. Экс-генерала приговорили к 22 годам колонии, но позже смягчили ему срок до 12 лет в 2017 году.