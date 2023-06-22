Нейросеть создала иллюстрации к песне «Священная война». Фото: кадр из видео

Нейросеть все активнее проникает в нашу жизнь. Искусственный интеллект научился писать тексты и создавать иллюстрации.

К 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны нейросеть подготовила иллюстрации к песне «Священная война». Эта композиция, написанная Василием Лебедевым-Кумачом, стала символом борьбы с фашизмом. Автор написал песню всего за одну ночь – это произошло c 22 на 23 июня 1941 года.

Тогда люди еще с трудом верили, что началась война, но правда оказалась безжалостной. Теперь ИИ помог «оживить» символичную песню.

- Посмотрите на эти строки своими глазами, что в них сегодня увидите вы? — говорится в ролике.

Работа была проделана совместно с Rt. Ранее, были опубликованы отреставрированные нейросетью кадры мирной жизни Москвы 1941 года.

Тем временем, в России пройдет акция «Минута молчания». Она приурочена ко Дню памяти и скорби на всей территории России. Ровно в 12:15 жизнь замрет на 60 секунд — на дорогах остановится общественный и личный автотранспорт, прекратят вещать телеканалы и радиостанции, закроются кассы ТЦ, а на производствах, где это позволяет техпроцесс, остановят конвейеры, передает "360".