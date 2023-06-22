Эксперт ОНФ рассказал, как компании могут обходить запрет на отключение воды

Эксперт Склянчук рассказал, как компании будут обходить запрет на отключение воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В новом законопроекте о запрете отключения горячей воды на срок более двух недель есть лазейки, которые позволят компаниям обходить данные ограничения. Об этом рассказал эксперт Общероссийского народного фронта Павел Склянчук в эфире радио «Комсомольская правда».

— Могу включить на пару часов, а потом отключить и счетчик заново пойдет, — подчеркнул эксперт, говоря о лазейке в инициативе, которой могут воспользоваться компании.

Напомним, что ранее стало известно, что Роспотребнадзор намерен запретить региональным властям отключать горячую воду более чем на 14 дней. Ограничения будут касаться именно ежегодных профилактических ремонтных работ.

За нарушение этого запрета компаниям будет грозить приостановка их деятельности на 90 дней. На данный момент двухнедельный срок носит только рекомендательный характер, а продолжительность определяют региональные власти.