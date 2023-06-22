Генеральный директор МАГАТЭ посетит Россию 23 июня

Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Калининград Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Россию в эту пятницу, 23 июня 2023 года. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков сказал журналистам, что Гросси прибудет в Калининград 23 июня для встречи с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.

Ранее в июне гендиректор МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). В ходе визита он отметил, что уровень воды на фоне подрыва украинскими военными Каховской ГЭС остается в норме, однако общая ситуация на ЗАЭС продолжает быть серьезной.

После визита Гросси глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что инспекторы МАГАТЭ пытались сфотографировать блокпосты российских военных возле ЗАЭС. Он уточнил, что все снимки были удалены по его просьбе.