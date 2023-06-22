Минобороны: немецкие психологи внушали военным ВСУ ненависть к русскому народу Фото: Александр КОЦ

Украинские военные признались, что в Германии и Словении с ними работали психологи, которые внушали ненависть к русскому народу и убеждали в слабости армии России. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что украинские военные попали в плен на Краснолиманском направлении. Все они проходили военную подготовку в странах НАТО, а в Германии и Словении, где их психологически готовили убивать русских, заявили в ведомстве.

Кроме того, психологи внушали военным ненависть к русским. По словам пленных, остальная подготовка была не на соответствующем уровне.

"Все отмечают достойное отношение российских военнослужащих и говорят, что это лучше, чем в их подготовленной западными кураторами армии", - сообщили в ведомстве

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о том, что в наступлении Вооруженных сил Украины на данный момент наблюдается затишье, поскольку украинские войска несут серьезные потери.

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