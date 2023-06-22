Путин: на Совбезе обсудят меры повышения эффективности работы с партнерами России

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 июня, проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. По его словам, на повестке вопросы, связанные с мерами повышения эффективности работы с партнерами из Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического сообщества.

«Мы сегодня будем обсуждать вопросы, связанные с мерами повышения эффективности работы с нашими основными партнерами и по ОДКБ, и по ЕврАзЭС», - сказал российский лидер.

Он добавил, что в последнее время произошло много различных событий. Однако, так или иначе был проведен ряд встреч с российскими партнерами и союзниками, в ходе которых были намечены планы развития дальнейших отношений.

«Вот сегодня об этом обо всем поговорим», - подчеркнул глава российского государства.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что ОДКБ уже показала свою эффективность. По мнению пресс-секретаря российского лидера, эта организация имеет серьезный потенциал для дальнейшего развития.

Сайт KP.RU также писал, что, по мнению Путина, сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза развивается весьма успешно. По словам российского лидера, РФ высоко ценит взаимодействие со всеми государствами, которые входят в объединение.