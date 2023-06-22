Шойгу: к концу июня в России сформируют резервную армию

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Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг, 22 июня, сообщил, что к концу июня в стране появится резервная армия, а уже в ближайшее время – армейский корпус. Они получат более 3,7 тысяч единиц техники, уточнил глава российского оборонного ведомства на совещании у президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.

«Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому пять полков 20-й армии танковой. Там идет все планово», - сказал Шойгу.

Он уточнил, что таким образом к концу июня завершится формирование резервной армии.

«В ближайшее время завершим формирование армейского корпуса», - добавил глава Минобороны РФ.

По его информации, в настоящее время пять полков сформированы на 60%.

Ранее сайт KP.RU объяснял, что в России существуют два резерва. В первый входят граждане, годные по здоровью к военной службе и не достигшие предельного возраста. Кроме того, в стране действует система подготовки резервистов, которая существует примерно около двух лет и сокращенно называется БАРС.