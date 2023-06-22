Песков: на Западе поняли фразу Путина «хрен им», несмотря на сложности перевода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на сложности перевода с русского языка, на Западе хорошо поняли фразу Владимира Путина «хрен им», которая стала ответом на просьбы о сокращении ядерного оружия в России от западных стран. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Есть в английском языке ряд идиом, выражений и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский и наоборот. Это нормальное лингвистическое явление, не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли, — подчеркнул Песков.

Напомним, эту резкую фразу Владимир Путин сказал в ответ на вопрос американского политолога Дмитрия Саймса, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Тогда президент отметил, что страны НАТО просят о сокращении ядерного оружия в России, поскольку у них его меньше. При этом они постоянно пытаются склонить Россию к подобному диалогу.

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