Минпросвещения: решение о подготовке в колледжах школьных учителей еще не принято Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство просвещения России прокомментировало инициативу о подготовке учителей 5-9 классов только в средних профессиональных учебных заведениях. Пока это только идея, и окончательное решение по ней не принято.

Как пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства, в настоящее время ведомство прорабатывает данный вопрос, речи о принятии решения не идет.

«Очень хорошо, что к обсуждению подключились все заинтересованные стороны, что мы слышим самые разные мнения. Все эти позиции мы будем тщательно анализировать и только потом определять дальнейшие векторы развития этой инициативы», - процитировали главу Минпросвещения России Сергея Кравцова в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что при принятии решения в министерстве, в первую очередь, будут ориентироваться на то, что бы оно не сказалось на качестве школьного образования.

Ранее сообщалось, что в России обсуждается идея разрешить преподавать в средней школе выпускникам педагогических колледжей и техникумов. Данная инициатива уже вызвала споры в профессиональном сообществе.

Сайт KP.RU также писал, что Минпросвещения России обсуждает возможность переименовать уроки Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в «Основы безопасности и защита Родины».