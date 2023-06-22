Российский «Всемирный фонд природы»* прекратит сотрудничество с швейцарской WWF Фото: Shutterstock

Российский «Всемирный фонд природы»* перестанет использовать логотип и аббревиатуру швейцарской организации World Wide Fund for Nature. Об этом сообщили на сайте организации.

Ранее Генпрокуратура признала деятельность фонда нежелательной на территории Российской Федерации, что и стало причиной разрыва отношений «Всемирного фонда природы» с WWF. Теперь они не буду использовать логотип «Панда».

В Генпрокуратуре также отмечали, что «экопросветительская деятельность» компании, которой руководит британец Невил Исделл, используется для «прикрытия» реализации проектов, которые могут угрожать российской безопасности в сфере экономики.

Одним из таких проектов можно назвать попытки воспрепятствовать реализации политического курса России по промышленному освоению Арктики, которому организация пыталась мешать под предлогом сохранения окружающей среды.

*Организация, признанная в России иностранным агентом.